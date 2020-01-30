Menemen’de Samed Ali geri dönüyor

Ekol Göz Menemenspor eski oyuncusu sol kanat Samed Ali Kaya’yı tekrar bünyesine kattı

TFF Birinci Lig'de üst üste Altınordu, Giresunspor ve Hatayspor'a yenilerek Play-Off potasından çıkan Ekol Göz Menemenspor alınan kötü sonuçların ardından transfere yoğunlaştı. Bandırmaspor'dan Rıdvan ve Rot Erfurt takımından Selim'le 1.5 yıllık mukavele yaparken, gurbetçi Özkan'la sezon sonuna kadar anlaşma sağlayan ve Nijeryalı forvet Akanbi'ye 5 yıllık anlaşma sağlan sarı-lacivertliler, eski oyuncusu Samed Ali Kaya ile de anlaşma sağladı. Sezonun ilk yarısında Adana Demirspor forması giyen 24 yaşındaki hücum oyuncusu iki sezonun ardından tekrar Menemenspor'da görev yapacak.

İŞ İMZAYA KALDI

Sarı-lacivertlilerde 2017-2018 sezonunda forma giyen 24 yaşındaki futbolcu, o sezon 36 resmi müsabakada 25 gol attı. Ertesi sene Göztepe'ye imza atan Samed Ali Kaya, Erzurum ve Adana Demir'de kiralık olarak görev yaptı. Öte yandan cumartesi günü taraftarı önünde Fatih Karagümrük'ü konuk edecek olan sarı-lacivertliler bu maçın hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ