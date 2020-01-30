Naldöken pes etti

İzmir 1. Amatör Küme D Grubu’nda yaşam savaşı veren Bornova ekibi maçlara çıkaracak futbolcu bulamadığı için 20. haftada ligden çekildi

İzmir 1. Amatör Küme'de bin bir zorlukla sezona başlayan Naldökenspor, maddi imkansızlıklara yenik düşerek pes etti. Yeni Asır Gazetesi'nin 14 Kasım 2019 tarihinde '10 cengaver' başlığıyla manşetine taşıdığı Bornova ekibi, maça çıkaracak futbolcu bulamayınca D Grubu'nda 20. hafta itibariyle ligden çekilmek zorunda kaldı. Sezon başında yaklaşık 4 bin 500 lira tutan lige katılım payı ve futbolcu lisanslarını çıkarmak için bile kredi çekmek zorunda kalan Naldökenspor Teknik Direktörü Ali Gül, son oynadıkları ve 5-2 yenildikleri Kemalpaşa 1923 maçına da 9 kişi çıkmak zorunda kalınca pes ederek, kulübün kurucularından Naldöken Mahallesi Muhtarı Mustafa Özgen ile birlikte ligden çekilme kararı aldı.



18 MAÇTA 142 GOL YEDİLER

2016 yılında kurulan mavi-beyazlılar, 1. Amatör Küme D Grubu'nda oynadığı 18 maçta kalesinde toplam 142 gol gördü. İzmir temsilcisi sezonun ilk maçı olan Evka 3 maçına futbolcu bulamadığı için de çıkamadı.

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