Torbalı’da isyan çıktı

Evinde Beşyüzevlere 1-0 yenilen İzmir temsilcisinde futbolcular maçın sonunda formalarını sahaya bırakarak camiaya tepki gösterdi.

İzmir'in 46 yıllık kulübü Torbalıspor'da isyan çıktı. Uzun yıllar 3. Lig'de mücadele etmesine rağmen 2012 yılında amatöre düşen ve şuan Bölgesel Amatör Lig (BAL) 10. Grup'ta mücadele eden İzmir ekibinde futbolcular, Beşyüzevler ile Torbalı 7 Eylül Stadı'nda oynanan ve 1-0 yenildikleri maçın ardından yönetimi protesto etti. Sezon başından bu yana mali krizde olan Torbalıspor'da futbolcular, kulüpten para alamadıkları gibi kulüp tesislerinde yemek pişirilmediği iddiası ile formalarını çıkararak orta sahaya bıraktı.



KULÜPTE KURUŞ YOK!

Sezon başından beri iki başkanın istifa ettiği, teknik direktör Cevdet Çapar'ın ayrıldığı Torbalıspor'da şuan da bir başkan bile bulunmuyor. Kulübün kasasında ise bir kuruşun bile bulunmadığı açıklandı. Tesislerde yemek pişirilmediği ve futbolcuların yaşam standartlarının düştüğü ifade edildi. Alacaklarından feragat etmelerinin yanı sıra gıda sıkıntıları içerisinde bulunan ve zor şartlar altında mücadele eden bazı oyuncuların kenti terk edeceği de öğrenildi.



6 FUTBOLCU VEDALAŞTI

Torbalıspor'da 6 futbolcu takımla yollarını ayırdı. Ferdi Başoda, Bornova Belediyespor'a imza atarken, Engin Taşdemir ile İsmail Can Taşkıran Gönen Belediyespor'un yolunu tuttu. Rıdvan Gürler Torosgücü'ne Efecan Yılmaz Çal Belediyespor'a Mert Kırak da Kemalpaşaspor'la sözleşme imzaladı. İzmir ekibinde ilk yarıda forma giyen tecrübeli oyuncular giderken, yerlerine genç oyuncular dahil edildi.