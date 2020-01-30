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Guilherme'yi etti

Trabzonspor Guilherme'yi transfer etti

30.01.2020, 10:03

, adı uzun süre ’la anılan BtcTurk ’un Brezilyalı futbolcusu Guilherme’yi ederek büyük bir sürprize imza atmaya hazırlanıyor. Guilherme, Trabzonspor'la sözleşme imzalamak için Trabzon'a gitti.

Trabzonspor, adı bir dönem Beşiktaş'la da anılan Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Guilherme ile anlaştı. 28 yaşındaki futbolcu transferin tamamlanması için Trabzon'a geldi.

Takımın başına Hüseyin Çimşir'i getiren Bordo-Mavililer, Guilherme'nin bonservisi için Benevento ile de anlaşmaya vardı.

Malatyaspor'da kiralık oynayan futbolcunun Trabzonspor'a transferinin resmen açıklanması bekleniyor.

Guilherme, bu sezon oynadığı 26 resmi karşılaşmada 7 gol atarken 6 da asist yaptı.

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