Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı açıklandı!

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu, kupada çeyrek final programını açıkladı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-4-5 Şubat tarihlerinde oynanacak çeyrek final karşılaşmalarının programı açıklandı. Çeyrek final müsabakaları ATV ve A Spor ekranlarından şifresiz canlı yayınlanacak.
Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçlarının programı şu şekilde;
4 Şubat Salı: Trabzonspor - BB. Erzurumspor 20.30
5 Şubat Çarşamba: Kırklarelispor - Fenerbahçe 14.30
Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray 20.30
6 Şubat Perşembe: Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor 20.30
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