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'nda programı açıklandı!

Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı açıklandı!

30.01.2020, 21:01 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020,21:16

Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. , kupada programını açıkladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-4-5 Şubat tarihlerinde oynanacak çeyrek final karşılaşmalarının programı açıklandı. Çeyrek final müsabakaları ATV ve A Spor ekranlarından şifresiz canlı yayınlanacak.

Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçlarının programı şu şekilde;

4 Şubat Salı: Trabzonspor - BB. Erzurumspor 20.30

5 Şubat Çarşamba: Kırklarelispor - Fenerbahçe 14.30

Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray 20.30

6 Şubat Perşembe: Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor 20.30

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