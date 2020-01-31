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potada il şampiyonu

Ali Şefik Ortaokulu potada il şampiyonu
Giriş Tarihi: 31.1.2020

’da düzenlenen Yıldız Kızlar Basketbol Turnuvası’nda Ortaokulu birinci olarak kupanın sahibi oldu.

Akhisar Ali Şefik Ortaokulu'nun yıldız kızlar basketbol takımı Manisa Şampiyonu oldu. Özel Akhisar Koleji, Barbaros Ortaokulu'nu ve Ülkü Ortaokulu'nu mağlup ederek Akhisar birincisi olan siyah-beyazlılar, yarı finalde Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu'nu, finalde de Şehitler Ortaokulu'nu yenip, kupaya uzandı. Beren Umaç, Ayşenaz Doğan, Yağmur Nevrekop, Fatmagül Deniz, Damla Çoban, Sudenaz Yıldırım, Azra Sude Bulgurcuoğlu, Ayça Değirmenci, Yağmur Coşkun, Elifnur Duyel, Ayşegül Agrag, Beyza Eraslan, Dilara Bostancı, Sare Çelik'ten oluşan Akhisar Ali Şefik Ortaokulu takımı, Manisa'yı 18-21 Şubat'ta Kütahya'da grup müsabakalarında temsil edecek.

KENAN MOLLA

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