Beşiktaş 19.03’te Sergen’le imzaladı

Kartal'da Avcı'nın gönderilmesinin ardından anlaşılan Sergen Yalçın, dün 20 bin taraftarın önünde saat 19.03’te resmi sözleşmeyi imzaladı.Törene çok sayıda Beşiktaş taraftarı katıldı.

Beşiktaş Kulübü, Vodafone Park'ta düzenlediği coşkulu törenle yeni teknik direktörü Sergen Yalçın ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler, imza töreni için saha içinde kendilerine ayrılan bölüme geldi. Daha sonra platformdaki yerini almak üzere saat 19.03'te sahaya çıkan Yalçın, öncelikle taraftarları selamladı. Daha sonra skorboarddan Yalçın'ın attığı gollere yer verildi.

SÖZLEŞME 1.5 YILLIK

Yalçın, Ahmet Nur Çebi'nin yanı sıra yöneticiler Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ'ın da katılımıyla 1,5 yıllık sözleşmeye imza attı. Yalçın, taraftarların isteği üzerine imza töreni öncesi bir kez daha tribünün önüne gelerek üçlü çektirdi. Tören için hazırlanan platformun arkasında "Hoş geldin Sergen Yalçın, Çünkü Sen Dünden Yarına" yazısı yer aldı. Aynı yazı, reklam panolarına da yansıtıldı.

"HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Taraftarlara seslenen başkan Çebi, "En kıymetli varlığımız ve gücümüz sizsiniz. Bu büyük camianın yetiştirdiği büyük bir değer, Beşiktaş'ın evladı Sergen hocamızla beraber yola devam etme kararı aldık. Kendisine, imza töreni için gösterdiği anlayıştan dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu. Sergen Yalçın ise yaptığı kısa konuşmada "Çok heyecanlıyım. Hayatımda hiç bu kadar heyecanlanmadım. Öncelikle bize bu şansı verdiğinden dolayı başkanımıza ve yönetimimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.