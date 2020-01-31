Çine Madran rüzgarı

9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan yeşil-sarılı takım, önce BAL’a ardından 3. Lig’e çıkmanın hesaplarını yapıyor. Başkan Tuncay Erçin, “Şampiyon olarak Çine Madranspor’u hak ettiği üst liglere taşıyacağız. İnancımız tam” dedi

Aydın Amatör Süper Lig B Grubu'nda maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan Çine Madranspor'da şampiyonluk şarkıları söyleniyor. Bu sezon Bölgesel Amatör Lig'e yükselmek isteyen yeşil-sarılı takımın başkanı Tuncay Erçin, "Şampiyon olarak Çine Madranspor'u hak ettiği üst liglere taşıyacağız" dedi. Aydın'ın köklü kulüplerinden biri olan Çine Madranspor, yeniden profesyonel lige dönmenin hesaplarını yapıyor. Yeşil-sarılılar, önce BAL'a ardından 4 yıl önce veda ettiği 3. Lig'e yeniden yükselmek istiyor.



FEDAKAR YÖNETİM

Bu sezon 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Ç.Madran kalan 5 maçı da kazanarak ligi zirvede tamamlamak istiyor. 2019'un Eylül ayında başkanlığa gelen Tuncay Erçin, yönetim kurulu üyeleriyle gece-gündüz demeden Ç.Madran'ın başarısı için zaman harcıyor. Büyük fedakarlık örneği sergileyerek kısıtlı imkanlarla büyük işler başaran Erçin başkanlığındaki yönetim, ortaya koyduğu idare anlayışıyla da tüm kulüplere örnek oluyor



'EL ELE ZAFERE'

Çine Madranspor teknik patronu Sunay Güneş, "Hak ettiğimiz liderlik koltuğuna oturduk. Hedefimiz sezon sonu lider olmak. Allah'ın izniyle bu takımı Bölgesel Amatör Ligi'ne çıkaracağız. Her daim bizleri yalnız bırakmayan taraftarımız göz bebeğimiz. Bizler inandık, siz de inanın. Artık daha çok kenetlenme vakti" dedi.



'BAŞARACAĞIZ'

Çine Madranspor'un başarısı için çalıştıklarını belirten başkan Tuncay Erçin, "Arkadaşlarımla büyük fedakarlıklarla iyi bir takım kurduk. Şimdi lideriz. Kalan 5 maçımızı kazanarak Play-Off ve ardından BAL'a çıkmak istiyoruz. Camia olarak şampiyon olacağımıza gönülden inanıyorum. Çine Madranspor'un yeri buralar değil. Biz profesyonel liglerde mücadele etmek istiyoruz. Kademe kademe bu hedefimize de ulaşacağız" diye konuştu.



MEHMET KAVAS