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Denizlispor’dan son hamle

Denizlispor’dan son hamle
Giriş Tarihi: 31.1.2020

Muhammet Özkal, Onazi, ve Ben Youssef takviyeleriyle güçlenen Denizlispor, transferin son günü Alanya’dan stoper Abdoulaye Ba’yla temasta.

Yukatel Denizlispor'da transferin son saatleri haraketli geçecek. Ara transferde savunmaya Bodrum'dan Muhammet Özkal, Kasımpaşa'dan Ben Youssef ve Özgür Çek'i, ön liberoya Ogenyi Onazi'yi takviye eden Horoz, bugün sona erecek ara transferde son hamlesini yapacak. Yeşil-siyahlıların Süper Lig'de daha önce Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor formalarını da giyen Senegalli stoper Abdoulaye Ba'yla görüşüyor. İspanya La Liga 2 ekiplerinden Rayo Vallecano forması giyen 29 yaşındaki stoperin bu transfere sıcak baktığı ve Türkiye'ye gelmek istediği öğrenildi. Ba, bu sezon takımıyla sadece 1 kez kupada forma giydi.

AATİF'A YÖNETİM VETOSU
Antalyaspor ile yollarını ayırmaya hazırlanan Aatif Chahechouhe transferinin gündemlerinde olmadığını belirten başkan yardımcısı Kaan Şanlıkan, "Biz bu haberlerin nasıl ortaya çıktığını bilmiyoruz. Aatif hala Antalyaspor'un futbolcusu. Bizim onunla bir ilgimiz yok. Denizlispor olarak biz transferi kapattık" dedi.

ÇOK KRİTİK VİRAJLARDA
Ligde 4 maçtır kazanamayan Denizlispor'u zorlu bir fikstür bekliyor. Horoz, 25. hafta deplasmanda oynayacağı F.Bahçe karşılaşmasına kadar birbirinden zorlu maçlara çıkacak. Yeşil-siyahlılar, Göztepe ile başlayacak zorlu fikstürde sırasıyla Konya, Kayseri, Kasımpaşa ve Y.Malatya ile karşılaşacak.

SEBAHATTİN ALP

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