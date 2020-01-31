Kınık fırtına estirdi

İzmir Amatör Süper Lig Kuzey Grubu'nda namağlup liderliğini sürdüren Kınık Belediyespor, evinde konuk ettiği Fikri Altay karşısında gol oldu yağdı, 10-1'lik zaferle Play-Off öncesi rakiplerine gözdağı verdi. Deplasmanda Kemalpaşaspor ile 0-0 berabere kalan Kınık Belediyespor, hafta sonunda Fikri Altay karşısında Enes Ediz (3), Abdullah Türk (3), Okan Yıldız, Serhat Çay, Mehmet Gürleyen ve Gökcan Özduman'ın golleriyle şov yaptı. Yenilmezlik serisini 17 maça çıkaran Kınık Bld., attığı 57 golle en golcü takım.

SERVET SARUN