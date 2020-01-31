Kızılcabölük’te sok

Tokat galibiyetinin sevincini yaşayamayan Kızılcabölükspor, sezon başında Turgutlu’dan transfer edilen forvet oyuncusu Ertuğrul Yıldırım’ın sakatlığıyla sarsıldı. Oyuncu 1 ay yok

3. Lig 1. Grup'ta 2 Şubat Pazar günü Sultanbeyli Belediye'ye konuk olacak Kızılcabölükspor'da, Ertuğrul Yıldırım şoku yaşanıyor. Tokatspor'u 3-0 yenerek ateş hattından biraz olsun uzaklaşarak rahat nefes alan Mekik, sakatlık haberiyle sarsıldı, sevinç yarım kaldı. Sezon başında Turgutlu'dan alınan forvet oyuncusunun fıtık teşhisi nedeniyle 1 ay yeşil sahalardan uzak kalacak olması teknik heyeti üzdü.



'TRANSFER YAPACAĞIZ'

Tokatspor maçının 6. dakikasında ilk golü atıp, 28. dakikada sakatlanarak oyunu terk eden Ertuğrul Yıldırım'ın yapılan sağlık kontrollerinde, fıtık olduğu anlaşıldı. 3 gün içinde ameliyat olması gereken Ertuğrul'un 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Teknik direktör Serkan Görgeç, "Hafta içinde hesapta olmayan gelişmeler yaşadık. İki forvet oyuncusundan yoksun kaldık. Mustafa Ethem'in 24 Erzincanspor'a transfer olup ayrılması ve Ertuğrul'un da sakatlanması bizi şoke etti. Elimizde tek forvet sadece yeni transfer Ercan kaldı. Transferde kanat ve santrfor olmak üzere iki futbolcu almamız gerekiyor. Çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu

YÖNETİM TAKİPTE

Kızılcabölükspor, Sultanbeyli Belediyespor maçı hazırlıklarını Akkonak Stadı'nda sürdürüyor. Çift kale maçta Sedat Yahşi, Abdullah Çınar, Emre İşçiler ve Fatih Şen dikkat çeken isimler oldu. Antrenmanı kulüp başkanı Osman Duran ve yönetim kurulu üyeleri yakından takip etti. Mekik 23 puanla 14. sırada yer alırken, Sultanbeyli ise 28 puanla 8. basamakta bulunuyor.



SEBAHATTİN ALP