Lider Bergama yenilmez armada

BAL 8. Grup’ta namağlup şampiyonluğa koşan kırmızı-lacivertli takım, rakiplerine gözdağı veriyor.

BAL 8. Grup'ta namağlup liderliğini sürdüren Bergama Belediyespor, hafta sonunda deplasmanda konuk olduğu Bornova Yeşilova'yı da yenip zirvedeki yerini korudu. 15 maçta 13 galibiyet, 2 beraberlik elde eden kırmızı-lacivertliler, 1. Grup'ta Mardin Büyükşehir Başakspor, 2. Grup'ta Adıyaman 1954 ve 9. Grup'ta Belediye Kütahyaspor ile birlikte BAL'da 11 grupta 152 takım içinde namağlup 4 takımdan biri konumunda.

EN ÇOK PUAN TOPLAYAN TAKIM

Bergama Belediyespor, 15 maçta topladığı 41 puan ile BAL'da en fazla puan toplayan ekip olurken, attığı 37 golle, 43 gol atan Ceyhanspor, 41 gol atan Çarşambaspor ve 38 gol atan Siirt İl Özel İdaresispor ile Adıyaman 1954'ten sonra en golcü 5. takım oldu. Kulüp 2. başkanı Şerif Topal, "Futbolcularımızı ve teknik heyetimizi tebrik ediyorum. Deplasmanda bizi yalnız bırakmayarak tribünleri dolduran ve desteğini 90 dakika eksik etmeyen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. Teknik patron Hakan Şapçı ise, "Zorlu deplasmandan üç puanla döndüğümüz için mutluyuz. Takımımı tebrik ediyorum. Bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Şimdi bu karşılaşmayı unutarak, önümüzdeki Sandıklı karşılaşmasına odaklanacağız" dedi.

SERVET SARUN