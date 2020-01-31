Seydikemer zirve yarışında pes etmez

Muğla Amatör Süper Ligi’nde konuk ettiği Göcekspor’a takılan, koltuğu kaptıran bordo-mavililer moral bozmadı.

Muğla Amatör Süper Ligi'nde Göcekspor ile yerel derbide golsüz berabere kalarak liderlik koltuğunu Gümüşlükspor'a kaptıran Seydikemer Belediyespor, yarışı sonuna kadar kovalamakta kararlı. Kulüp başkanı Hasan Köymen, "Göcekspor maçında galibiyeti kaçırdık. Liderlik el değiştirmiş olabilir. Ama pes etmeyeceğiz. Yarışı sezon sonuna kadar kovalayacağız" diye konuştu.

'STRESLİ VE GERGİN MAÇTI'

25 puanlı lider Gümüşlük'ün ardından 23 puanla ikinci sırada yer aldıklarını belirten Seydikemer Belediyespor Kulüp Başkanı Hasan Köymen, "Göcekspor da iddialı bir takım. Maça çıkarken iki takım da yarıştan kopmak istemiyordu. İki takım oyuncuları büyük stres altındaydı. Bu stres gerginlik oluşturdu. Hakem bize göre çok kötü değildi. Kötü kararlar vermedi. Kırmızı kartlarda haklıydı. İki takım mücadeleci bir oyun ortaya koydu. Maç bizim kontrolümüzde geçti. Gol yollarında etkili olamadık. Mücadelesi yüksek bir maç oldu. Göceksporlu oyuncuları da mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Bölgesel Amatör Lig hedefimizde sapma yok" dedi.

ERDOĞAN CANKUŞ