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Son dakika: Ziraat 'nda programı belli oldu

Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı belli oldu

31.01.2020, 17:52

Ziraat 'nda 11-12-13 Şubat tarihlerinde oynanacak rövanş karşılaşmalarının programı açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanş maçlarının programı belli oldu. TFF, kupada çeyrek final aşamasının rövanş maçlarının programını resmi sitesinden açıkladı


Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçlarının programı şu şekilde;

4 Şubat Salı: Trabzonspor - BB. Erzurumspor 20.30

5 Şubat Çarşamba: Kırklarelispor - Fenerbahçe 14.30

Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray 20.30

6 Şubat Perşembe: Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor 20.30
Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçlarının programı şu şekilde;
11 Şubat Salı: Fenerbahçe - Kırklarelispor 20.30
12 Şubat Çarşamba: Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor 20.30
13 Şubat Perşembe: BB. Erzurumspor - Trabzonspor 17.30
Demir Grup Sivasspor - Antalyaspor 20.30

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