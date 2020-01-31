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lidere karşı

Uşakspor lidere karşı

31.01.2020, 14:43

2'nci Lig ekiplerinden yarın deplasmanda lider 'la kozlarını paylaşacak. Ankara Demirspor Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı yönetecek.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Uşakspor yarın deplasmanda lider Ankara Demirspor'la kozlarını paylaşacak. TCDD Ankara Demirspor Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı Ferhan Kestanlıoğlu yönetecek. Ligde son 2 maçından 4 puan çıkaran Uşak temsilcisi, rakibinin 9 haftalık namağlup serisini sonlandırmayı hedefliyor. Uşakspor, 25 puanla 13'üncü sırada, Ankara Demirspor ise 43 puanla zirvede yer alıyor. İlk yarıda Uşak'ta oynanan müsabakayı Başkent ekibi 2-0 kazanmıştı.

DHA

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