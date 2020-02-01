Akigo’da şifre gol

Ligde son 5 maçta hiç gol atamayıp 12 puan kaybeden Akhisar’ın tecrübeli teknik adamı, “Ligin en az gol atan takımıyız. Rakamlar yalan söylemez. Bu takım çok gol atan, az gol yiyen bir takım olacak” dedi.

TFF 1. Lig'de sıkıntılı günler yaşayan Akhisarspor'da takımın başına getirilen teknik direktör Yılmaz Vural ilginç açıklamalar yaptı. Akigo'nun son 5 maçta hiç gol atamadığını ve bu süreçte 12 puan kaybettiğini söyleyen tecrübeli teknik adam, "Bu işte bir iş var. Son Bursaspor maçı örneğin. 65 şut atmışsın 54'ü kaleyi bulmuş ama 1-2 pozisyon bulan Bursa'ya mağlup olmuşsun. Olacak iş değil. Gol atmazsan kazanamazsın, kazanamazsan yarıştan koparsın. Bu psikolojik bir olay. Yoksa elimizde ofansif anlamda ligin en iyi oyuncuları var. Bu kadronun ligin en az gol atan takımlarından birisi olması çok enteresan. Sorunu çok çalışıp çözeceğiz. Takımına bol bol gol çalışması yaptıran 67 yaşındaki tecrübeli teknik adam Cikalleshi, Burhan Eşen ve Erhan Çelenk ile de özel ilgileniyor.



ÇOK ATACAK, AZ YİYECEK

Akhisarspor'u çok gol atan, az gol yiyen bir takım haline getireceklerini söyleyen Vural, "Oyuncularıma güveniyorum. Güvenmesem zaten gelmezdim. Rakipler mutlaka kaybedecek ama biz kazanmalıyız" dedi. Son galibiyetini 7 Aralık 2019'da İstanbulspor'u 4-3 yenerek alan Akhisarspor, daha sonraki maçlarda Balıkesir (D), Bolu ve Adanaspor (D) ile golsüz berabere kalmış Keçiören'e (D) ve Bursaspor'a 1-0 mağlup olmuştu.



EKSİK ÇOK AMA SORUN YOK

Pazar günü saat 16.00'da Altınordu'ya konuk olacak olan Akhisarspor'da eksikler can sıksa da teknik direktör Yılmaz Vural, iddialı konuşuyor. Vural, "Takımın stoperleri Cocolic ve Alperen cezalı oldukları için Altınordu maçında oynayamayacak. Sakat olan Hasan Ali tedavi için İstanbul'a gitti. Muhammet'in gribal enfeksiyonu var. Yeniden sakatlanan Taha ise uzun süre yanımızda olamayacak. Ama alternatiflerimiz var. Altınordu önünde cansiperane mücadele edip kazanmalıyız" dedi. Göztepe'yi Süper Lig'e çıkardıktan sonra Bornova Stadı'na yıllar sonra teknik adam olarak gelecek olan Vural, "Orada güzel günler yaşamıştık. Dilerim bu maçtan alacağımız sonuçta bizi mutlu eder" dedi.

KENAN MOLLA