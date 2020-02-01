Aslan’dan yalanlama

Yönetim, geçen sezon S.Prag’dan kiraladıkları eski oyuncuları Semih Kaya’yı yeniden transfer ettikleri haberlerinin yalan olduğunu açıkladı

Galatasaray'da transferin son gününde, stoper transferi için eski oyuncularından Sparta Prag'da oynayan 28 yaşındaki Semih Kaya için görüşmelere başladığı iddia edilmişti. Sarı kırmızılıların Semih Kaya'nın transferi için bir girişimde bulunmadığı bildirildi. Semih Kaya'nın İstanbul'da olduğu ve menajerinin de Abdurrahim Albayrak ile bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürülüyordu. Bu arada Galatasaray'ın 1 yıl önce 'şampiyonluk transferi' olarak Kasımpaşa'dan 13 milyon Euro'ya (yaklaşık 85.8 milyon TL) aldığı Mbaye Diagne resmen ortada kaldı.

DİAGNE SERVET ALACAK

Senegalli santrforu süresiz kadro dışı bırakan Club Brugge yönetiminin futbolcuya sezon sonuna kadar izin verdiği ortaya çıktı. G.Saray, Diagne'ye de 4.5 yıl için 10 milyon 650 bin Euro (70.3 milyon TL) garanti para vermişti.