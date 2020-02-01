Beşiktaş’a sert rakip

Son 9 maçta istediğini alamayan siyah-beyazlılar, Ç.Rize ile 17.00’de oynayacak. Yalçın ilk kez takımın başında olacak.

Sezon başında teknik direktörlük görevi için anlaştığı Abdullah Avcı ile yollarını ayıran ve hafta içinde Sergen Yalçın ile anlaşan Beşiktaş, bugün Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Çaykur Didi Stadı'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Sarı kart cezası nedeniyle Göztepe maçında forma giyemeyen Muhammed Elneny, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde bugünkü karşılaşmada görev alabilecek. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Dorukhan ve Lens'in ise oynaması beklenmiyor. Göztepe ile oynanan maçta sarı kart gören Necip Uysal, cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

ÜÇ PUANA HASRET KALDI

Beşiktaş, son 9 karşılaşmada ise yine 2 defa rakiplerine üstünlük kurabildi. Ligdeki 6 maçta 2 galibiyet alabilen siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 3 maçtan ise mağlup ayrıldı.