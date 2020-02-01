Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak

Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan iki ekibin mücadelesi Medical Park Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Trabzon’da 3 eksik var. F.Bahçe ise Hasan Ali forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 20. haftasında bugün Trabzon'da zirveyi ilgilendiren çok önemli bir maç oynanacak. Şampiyonluk hesapları yapan ve oynadığı son 3 maçtan galibiyetle ayrılan Trabzonspor, son 4 maçını kazanan Fenerbahçe ile kozlarını Medical Park Stadyumu'nda saat 20.00'de paylaşacak. beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Trabzonspor'da zorlu maç öncesinde Abdulkadir Ömür ve Ahmet Canbaz'ın sakatlıkları bulunuyor. Ayrıca Denizlispor ile oynanan kupa maçında kırmızı kart gören ve cezalı duruma düşen Nwakaeme de forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de ise sakatlığı bulunan Hasan Ali Kaldırım oynamayacak. Lisansı çıkartılan yeni transfer Simon Falette ise görev verilmesi durumunda ilk kez sarı-lacivertli formayla sahaya çıkabilecek. Kritik karşılaşma öncesi Trabzonspor tarafından satışa çıkarılan biletler kısa sürede tükendi.



F.BAHÇELİLER YOK

33 bin kombine kart sahibi taraftarın olduğu bordomavililerde satışa sunulan 3 bin 200 biletin 3.5 dakika içerisinde tükendiği ve karşılaşmanın tam dolu tribünler önünde oynayacağı belirtildi. Maça Fenerbahçe seyircisi alınmayacak



21 MAÇTA 1 KEZ KAZANDI

Trabzonspor, Fenerbahçe ile oynadığı son 21 resmi maçtan sadece bir kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Rakibini bu süreçte 25 Kasım 2018'de yenebilen bordo-mavililer, 10'ar yenilgi ve beraberlik aldı. Trabzon'da yapılan maçlarda ev sahibi bordo-mavili takımın üstünlüğü bulunuyor. Oynanan resmi ve özel 51 maçta Trabzonspor 21, Fenerbahçe 17 galibiyet aldı, taraflar 13 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı. Trabzonspor 58, Fenerbahçe 55 gol attı.



HÜSEYİN ÇİMŞİR'İN İLK BÜYÜK HEYECANI

Süper Lig'in en genç hocası unvanına sahip 40 yaşındaki Hüseyin Çimşir, Trabzonspor'un başında bugün ilk büyük maçına çıkacak. Bordo-mavili ekip, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı evinde oynadığı son 5 maçta yenilmedi ve 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, oyuncularından galibiyet istedi. Çimşir, "Sahada agresif olalım, hırslı olalım ve topun kontrolü genelde bizde olsun. Evimizde oynamanın avantajını kaybetmeyelim. Rakibimizi yenerek zirveye bir adam daha yaklaşalım" diye konuştu.



YANAL, 839 GÜN SONRA TRABZON'DA

F.Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, eski takımı Trabzonspor'un sahasına 839 gün sonra bu sefer rakip takımın çalıştırıcısı olarak çıkacak. Karadeniz ekibinin başında 2014-2015 sezonuyla 2016-2018'de çalışan Ersun Yanal, bordomavililerle son maçına 15 Ekim 2017'de çıktı. Ersun Yanal'ın çalıştırdığı Trabzonspor, Akhisarspor'a sahasında 6-1 yenilince tecrübeli teknik adamla yollar ayrılmıştı. Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin başında çıktığı karşılaşmalarda Trabzonspor önünde 1 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.