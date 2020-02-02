A.Ordu mu, Akigo mu?

1. Lig’deki Ege derbisinde Altınordu bugün Bornova Stadı’nda takımın başına Yılmaz Vural’ı getiren Akhisarspor’u ağırlayacak.

TFF 1. Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Altınordu bugün Ege derbisinde Play-Off hattında yer alan Akhisarspor'u konuk edecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak randevuda Erkan Özdamar düdük çalacak. Ara transfer döneminde Altınordu 5 transfer yaparak kadrosunu güçlendirdi. İzmir ekibi Osmaniyespor'dan sol kanat Metehan, Konyaspor'dan sol bek Ali, Balıkesirspor'dan ön libero Furkan, Göztepe'den sağ kanat Batuhan ve Altay'dan forvet Hüsamettin'le anlaştı. Akhisar ise transfer yasağı nedeniyle takviye yapamadı.

HASRET SONA ERECEK

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Son haftalardaki iyi futbolumuzu skora yansıtmak istiyoruz" derken Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, "5 haftalık galibiyet hasretine son vereceğiz" şeklinde konuştu.