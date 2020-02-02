TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup’ta Karşıyaka’nın Erbaaspor’u konuk ettiği karşılaşmada Erbaaspor’dan Recep Uğur, takım arkadaşı kaleci Taylan ile çarpışarak baygınlık geçirdi.
Mücadelenin 55'inci dakikasında çenesine darbe alan oyuncu kanlar içinde yerde kaldı.
Atatürk Stadı’ndaki Karşıyaka-Erbaaspor maçında korkutan anlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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