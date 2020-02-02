Denizli zincir kıracak

Süper Lig’de 4 maçtır kazanamayan Yukatel Denizlispor, yarın konuk edeceği Göztepe’yi yenip özlemi bitirecek. Mustafa Yumlu ile Hadi Sacko ise oynamıyor.

Süper Lig'de son 4 maçından sadece 1 puan çıkarabilen Yukatel Denizlispor'da artık tek düşünce bu kötü seriye noktayı koymak. Mehmet Özdilek yönetiminde de bir türlü düzlüğe çıkamayan Horoz, son galibiyetini 16 Aralık 2019'da Trabzonspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek almıştı. Son 4 maçta kalesinde 12 gol gören ve sadece 5 kez rakip fileleri sarsan yeşil-siyahlılar, yarın konuk edeceği Göztepe karşısında artık 3 puanla tanışmak istiyor. Ege derbisinde kazanıp kendine gelmek isteyen Horoz taraftarına güveniyor.

YOUSSEF VE ÖZGÜR HAZIR

Denizlispor'un, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Özdilek gözetiminde gerçekleştirdiği son antrenman yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü. Antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Top kapma ve pas çalışması ile devam ederek taktik çalışma ile sona erdi. Tedavisi sona eren Mustafa Yumlu takım ile birlikte çalışmalara başladı. Tedavisi devam eden Tolgahan Acar ise takımdan ayrı çalışırken, sakatlığı devam eden Hadi Sacko antrenmana katılmadı. Özdilek'in, Göztepe karşısında yeni transferler Ben Youssef ve Özgür Çek'e ilk 11'de şans vermesi bekleniyor. İyileşen Zakarya Berdigch de forma giyebilecek.

SEBAHATTİN ALP