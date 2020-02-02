G.Saray seri peşinde

Süper Lig’de oynadığı son 3 maçını kazanan sarı-kırmızılılar, Türk Telekom Stadı’nda 19.00’da Kayserispor’u konuk edecek

Galatasaray, Süper Lig'in 20. hafta maçında bugün Kayserispor'u konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Maç beIN Sports HD 1'den yayınlanacak. Son üç maçını kazanan sarı-kırmızılılar, rakibini yenerek 4'te 4 yapmak istiyor. İstanbul ekibinde dört futbolcu sakatlık ve ceza nedeniyle Hes Kablo Kayseri maçında oynayamayacak.

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Konyaspor ile oynanan maçta adale sakatlığı yaşayan Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi karşılaşmanın kadrosunda yer alamayacak. Sarı kart cezalısı olan Mario Lemina ile sakatlık sonrası adaptasyon süreci devam eden Florin Andone de karşılaşmada forma giyemeyecek. Tedavileri tamamlanan Henry Onyekuru ve Ahmet Çalık ile kart cezası biten Marcao ise görev verilmesi durumunda maçta görev yapacak.