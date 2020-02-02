  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Menemen puana hasret

Menemen puana hasret

Menemen puana hasret
Giriş Tarihi: 2.2.2020

sahasında konuk ettiği ’e tek golle boyun eğdi. Sarı-lacivertliler son dört maçında puan kazanamadı. Karşılaşma 1-0 bitti.

TFF 1. Lig'de mücadele eden Ekol Göz Menemenspor dün sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük'e 1-0 yenildi. İzmir ekibi puan hasretini dört maça taşıdı. Karşılaşmanın 8. dakikasında Mustafa Çeçenoğlu'nun sağ çaprazdan şutunda top kalecide kaldı. 14'te Ali Özgün'ün kafayla indirdiği topla ceza sahasına giren Tayfun'un aşırtma şutuauta gitti. 22'de Ali Özgün'ün uzaktan şutunda sonuç gelmedi.

SOBO SKORU BELİRLEDİ
68'de Mustafa Çeçenoğlu'nun sağdan ortasında Ali Özgün vuramadı. Arka direkte Samed Ali'nin şutunda savunmaya çarpan top direk dibinden kornere çıktı. 76'da Jorquera sağdan ortasında kafalardan seken top sol çaprazda Sobo'nun önünde kaldı. Gelişine şutunda topu ağlara yolladı: 0-1. 88'da Mustafa'ya sert giren Koray direk kırmızı kart gördü. Karşılaşma 1-0 bitti.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Menemen puana hasret haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN