Menemen puana hasret

Ekol Göz Menemenspor sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük’e tek golle boyun eğdi. Sarı-lacivertliler son dört maçında puan kazanamadı. Karşılaşma 1-0 bitti.
TFF 1. Lig'de mücadele eden Ekol Göz Menemenspor dün sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük'e 1-0 yenildi. İzmir ekibi puan hasretini dört maça taşıdı. Karşılaşmanın 8. dakikasında Mustafa Çeçenoğlu'nun sağ çaprazdan şutunda top kalecide kaldı. 14'te Ali Özgün'ün kafayla indirdiği topla ceza sahasına giren Tayfun'un aşırtma şutuauta gitti. 22'de Ali Özgün'ün uzaktan şutunda sonuç gelmedi.
SOBO SKORU BELİRLEDİ
68'de Mustafa Çeçenoğlu'nun sağdan ortasında Ali Özgün vuramadı. Arka direkte Samed Ali'nin şutunda savunmaya çarpan top direk dibinden kornere çıktı. 76'da Jorquera sağdan ortasında kafalardan seken top sol çaprazda Sobo'nun önünde kaldı. Gelişine şutunda topu ağlara yolladı: 0-1. 88'da Mustafa'ya sert giren Koray direk kırmızı kart gördü. Karşılaşma 1-0 bitti.
GÖRKEM TÜRKYILMAZ
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