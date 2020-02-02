Muğlaspor derbide Somaspor’u devirdi

Yeşil-beyazlılar, 3. Lig 3. Grup’taki Ege derbisinde 28. dakikada Murat Can’ın golüyle kazanmayı bildi.

3. Lig 3. Grup'ta Play-Off mücadelesi veren iki Ege ekibi Muğlaspor ve Somaspor'un maçında kazanan taraf ev sahibi Muğlaspor oldu: 1-0. 9. dakikada konuk ekip tehlikeli geldi. Muhsin'in arapasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Melih Vardar'ın vuruşunda Mustafa kayarak gole engel oldu. 12. dakikada Muğlasporlu Mehmet'in kullandığı serbest vuruşta top üstten az farkla auta çıktı. 28. dakikada yeşi-beyazlılar aradığı golü buldu. Mehmet'in arapasıyla topla buluşan Murat Can ceza yayı üzerinden bekletmeden vurarak golünü kaybetti: 1-0.

SOMASPOR BASKILI OYNADI

51'de Somalı Üzeyir'in soldan kullandığı kornerde ceza alanı içinde topa iyi yükselen Muhsin'in kafa vuruşu üst ağlarda kaldı. 63'te Soma baskısını artırdı. Maçın etkili isimlerinden Üzeyir'in ceza sahası içinde sol ayağıyla akıl dolu vuruşunu kaleci Gökhan aynı güzellikte kornere çeldi. 90'da Muğlalı Bahutan rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına girdi. Batuhan'ın pasında Murat Can'ın kötü vuruşu takımını mutlak golden etti, maç 1-0 bitti.

ADEM ÜLKER