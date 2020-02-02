Trabzon Fener'e acımadı

Sarı-lacivertliler 1. dakikada Kruse ile öne geçti. 16’da Sörloth maça denge getirdi. 32’de Novak skoru belirledi. 90+4’te Gustavo kırmızı kart gördü

Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren maçta Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi mağlup etti: 2-1. 1. dakikada Rodrigues'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Krues'nin ayağının içiyle düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağalarla buluştu: 0-1. 16'da Ekuban'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Sörloth'ün sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay'ın sağından ağalarla buluştu: 1-



1. GOLLER PEŞPEŞE GELDİ

32'de Sosa'nın ceza sahası içine gönderdiği topu Campi kafa ile kale sahası içine gönderdi. Novak'ın kafa vuruşunda Altay'ın parmaklarıyla müdahale ettiği meşin yuvarlak ağalarla buluştu: 2-1. 42'de Pereira'nın kale sahası içine gönderdiği topa iyi yükselen Sörloth'ün kafa vuruşunda direğe çarpan meşin yuvarlak auta çıktı. 43'te Isla'nın derinlemesine pasında sağ çaprazda topla buluşan Vedat Muriqi'nin vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır topa kornere çıkardı. 44'te Vedat Muriqi'nin pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Tolga Ciğerci'nin vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çıkardı. 55'te Kruse'nin ceza sahası içine doğru kullandığı serbest vuruşta Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 81'de Gustavo'nun uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı. 90+4'te Gustavo itirazdan dolayı ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Maç 2-1 sona erdi.





GUİLHERME 2. YARIDA TRABZONSPOR'UN

Yeni Malatyaspor'dan transfer ettiği Giulherme mücadeleye yedek kulübesinde başladı. Yıldız oyuncu ikinci yarının başında Yusuf Sarı yerine oyuna dahil olarak ilk kez bordo-mavili formayı giydi. Öte yandan Antalya kampında sakatlık yaşayan ve ikinci yarının ilk haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyemeyen Daniel Sturridge de kadroya dahil edildi. İngiliz futbolcu, 22 gün sonra Fenerbahçe maçıyla birlikte takıma geri dönerek yedek kulübesinde yer aldı.





YUSUF YAZICI'YA PLAKET

Trabzonspor'dan sezon başında Fransa'nın Lille Kulübüne transfer olan Yusuf Yazıcı da maçı tribünden izledi. Geçirdiği çapraz bağ sakatlığı nedeniyle takımından bir süre ayrılarak memleketine gelen Yusuf Yazıcı'ya, Trabzonspor kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu tarafından plaket ve 97 numaralı Trabzonspor forması verildi. Başkan Ağaoğlu ve Yusuf Yazıcı, Bordo-mavili taraftarların tribüne çağırması üzerine birlikte tribünleri gezerek taraftarları selamladı. Stadı dolduran Trabzonlular eski yıldızlarına yoğun tezahüratta bulundu.



YANAL İSTİKRARI SEÇTİ

F.Bahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, geçen hafta Başakşehir karşısında kazanan 11'i bozmadı. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı nedeniyle kadroya alınmayan Hasan Ali Kaldırım'ın haricinde eksik oyuncu yer almadı. Yeni transfer Falette de ilk kez maç kadrosuna dahil edilip, yedek kulübesinde yer aldı.



Ersun Yanal, eski takımı Trabzonspor'un sahasına 839 gün sonra bu sefer rakip takımın çalıştırıcısı olarak çıktı. Trabzonspor'un başında 2014-2015 ve 2016-2018 dönemlerinde çalışan Ersun Yanal, bordo-mavililerle son maçına 15 Ekim 2017'de çıkmıştı.