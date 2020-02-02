Turgutlu zirve aşkıyla

3 maçtır kazanamayan kırmızı siyahlılar ilk devresi golsüz sona eren mücadelede Necmi ve Abdülkadir’le (P) bayram yaptı.

3. Lig 2. Grup'ta zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Turgutluspor, evinde lider Kocaelispor'u 2-0 yendi. 2. dakikada Turgutluspor gole yaklaştı. Ergun'un düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta Samet dokundu, Mehmet sert vurdu, top üst direkten döndü. 3'te Cuma soldan ceza alanına ortaladı, Necmi müsait pozisyonda topa dokunamadı, Turgutlu bir golden oldu. 18'de Yakup sol çaprazdan sert vurdu, top yan direğe çarparak auta gitti. 22'de Hayrullah'ın indirdiği topa Samet gelişine vurdu, kaleye giden topu kaleci Ercüment parmaklarıyla kornere çeldi. 37'de kaleci Fatih'in degajında Kemal Can'ın ters kafa vuruşunda topu önünde bulan Abdülkadir ceza alanına girerek yerden sert vurdu, kaleci Ercüment topu ayaklarıyla önledi, ilk yarı 0-0 sona erdi.



PERDEYİ NECMİ AÇTI

53'te Abdülkadir'in pasıyla sağ çaprazdan ceza alanına giren Necmi sert vurdu, top kaleci Ercüment'in sağından ağlara gitti: 1-0. 60'ta Yakup'un pasında Gökdeniz altıpas üzerinde dönerek sert vurdu, kaleci Fatih güzel bir refleksle topu kornere tokatladı. 68'de Turgutlu Samet'in düşürülmesiyle penaltı kazandı. Penaltı vuruşunu kullanan Abdülkadir topu ağlara gönderdi: 2-0. 73'te Abdülkadir'in sağdan ortasında Samet kafayla vurdu, köşeye giden topu kaleci Ercüment uzanarak kornere gönderdi, maç 2-0 bitti.



DİNÇEL'E TEPKİ

Turgutlulu olan Kocaelispor teknik direktörü Selahattin Dinçel ve yardımcısı Nazım Gülay memleketlerinin ve eski takımlarına rakip oldu. Taraftarlar, Dinçel'e 90 dakikada tepki gösterdi. Karşılaşmayı Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Garnizon Komutanı Albay Kenan Peşternik, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutluspor Kulüp Başkanı Hüseyin Güleç birlikte izledi. Kasaba'da sakatlıkları devam eden Onur, Mithat, Kenan, Can ve Yiğit kadroda yer almadı.

İLKER UYAR