AKİGO’ya altın darbe

İzmir ekibi Metehan ve Kemal’in golleriyle rakibini dize getirirken Yılmaz Vural ile çıkışa geçmek isteyen Akhisar, Süper Lig yolunda ağır bir yara daha aldı. Akhisarspor galibiyet hasretini 6 maça çıkardı. Lige Süper Lig'e çıkma hedefiyle başlayan Akigolar Play-Off hattından çıkarken Altınordu rahat nefes aldı

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

TFF 1. Lig'deki Ege derbisinde Altınordu evinde Süper Lig yarışındaki Akhisarspor'u 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 6'ncı dakikada Metehan ve 57'nci dakikada Kemal attı. Bu sonuçla yenilmezlik serisini 7 haftaya çıkaran Altınordu 23 puana ulaşırken galibiyet özlemi 6 haftaya yükselen Akhisarspor 28 puanda kaldı. Maça Altınordu etkili başladı. 6. dakikada ev sahibi ekipte soldan Ali'nin ortasında kale önünde topa ayak koyan Metehan, takımını öne geçirdi: 1-0. 18'de Cikalleshi'nin ceza alanı dışından sert şutunu kaleci Erhan güçlükle kornere çeldi. 43'te Ergin sağdan ortaladı, yakın mesafeden Cikalleshi vurdu, kaleci Erhan topu çelmeyi başardı.

KEMAL RÜZGAR SAHNE ALDI

Maçın ikinci yarısında Altınordu çok etkiliydi. 49'da Hüseyin Atakan'ın şutunu kaleci Gökhan kornere çeldi. 57'de sol çaprazdan ceza sahasına giren Kemal Rüzgar şık bin vuruşla topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 2-0. 59'da Kemal Rüzgar'ın şutunda top kaleci Gökhan'dan sekti. Yakın mesafeden Metehan'ın şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı. 82'de Vrasevic'in şutunda kaleci Erhan gole izin vermedi. 89'da Hüsamettin kaleci karşı karşıya kaldı, uygun durumda şutunda kaleci Gökhan topu ayaklarıyla çeldi. Ege derbisini Altınordu 2-0 kazandı.



SEVİNÇ VE HÜZÜN

Altınordu'nun ara transfer döneminde Osmaniyespor'dan transfer ettiği Metehan Mimaroğlu ilk maçında ilk golünü attı. Osmaniye'de 16 maçta 5 golü bulunan Metehan bu sezonki 6. golünü kaydetti. Altınordu'nun en skorer golcüsü Kemal Rüzgar ise ligdeki 7. golünü Akhisarspor'a attı. Maçın 57. dakikasında Ali Yaşar'ın pasında topu Akhisar ağlarına gönderen Kemal jeneriklik bir gole de imza attı.

HASRET ALTI MAÇA ÇIKTI

Süper Lig hedefiyle başladığı sezonda yüzü gülmeyen Yılmaz Vurallı Akhisarspor, galibiyet hasretini 6 maça çıkardı. Son galibiyetini 7 Aralık 2019'da İstanbulspor'u 4-3 yenerek alan Akigo 6 maçta 3. yenilgisini yaşadı. Bu süreçte 15 puan kaybeden Akhisar, Süper Lig yolunda ağır yara aldı. Kadrosunda Cikalleshi, Burhan Eşer ve Ergin gibi golcüleri bulunan Akhisar 6 maçta gol bile atamazken, kalesinde 4 gol gördü.



YILMAZ VURAL İLK MAÇINI KAYBETTİ

Üst üste alınan kötü sonuçlar üzerine teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırıp yerine Yılmaz Vural'ı getiren Akhisarspor, galibiyet hasretini Altınordu maçında da sürdürdü. Maçtan önce Altınordu teknik direktörü Hüseyin Eroğlu tecrübeli teknik adamın yanına giderek, "Hoş geldiniz" deyip başarılar diledi. Tecrübeli teknik adam 90 dakika boyunca yedek kulübesinde yerine oturmazken maç boyunca futbolcularını ateşlemeye çalıştı. Vural'a ilk maçında hem Akhisar, hem de Altınordulu taraftarlar sevgi gösterinde bulundu. Ev sahibi ekip taraftarları Vural'a maç öncesi çiçek verdi.



TRİBÜNLERDE BÜYÜK COŞKU

Altınordu ile Akhisarspor arasındaki derbiye taraftarlar beklenen ilgiyi göstermese de maça gelen taraftarlar gerek tezahüratları, gerekse tribün şovlarıyla maça renk kattı. Mücadeleyi 474'ü Akhisarlı olmak üzere 1.634 futbolsever izledi. Altınordu'nun futbol okulu öğrencileri depremde büyük zarar gören Elazığ'ın plaka numarasına hitaben 23. dakikada depremzede çocuklara gitmesi amacıyla oyuncakları tribünden yetkililere bıraktı.



HÜSAMETTİN İLK KEZ FORMA GİYDİ

ALTINORDU'NUN Altay'dan büyük ümitlerle transfer ettiği Hüsamettin Yener 67. dakikada kendisi gibi yeni transfer Metehan'ın yerine oyuna girdi. Şanssız olan genç yıldız kaçırdığı gollere adeta kahroldu.