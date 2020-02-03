Bal-Kes tatsız tuzsuz

TFF 1. Lig’de ikinci yarıya kötü başylayan kırmızı-beyazlı takım, Play-Off’u hedefleyen Altay karyşısında gülemedi, taraftarları önünde 2 puan bıraktı

TFF 1. Lig'de Ekol Göz Balıkesirspor, evinde Altay'la yenişemedi: 0-0. 12. dakikada Malle'nin vuruşunda top üst direği sıyırıp auta çıktı. 17'de Putsila'nın kornerinde Paixao topu kafayla sektirdi. Arka direkte Abdülkerim zor olanı yaparak topu auta yolladı. 30'da Kerim'in uzak mesafeden sert şutunda top yan direğin dibinden dışarı çıktı. 42'de Kerim'in pasıyla ceza alanına giren Turgut Doğan'ın şutunda top kaleci Vukovic'ten döndü. Dönen topu Paixao şutladı, bu kez savunma tehlikeyi önledi. 46'da Turgut Doğan çalımlarla geldi dar açıdan vuruşunda kaleci Vukovic gole izin vermedi. 48'de Malle'nin ortasında son anda Cenk kayarak topu kornere gönderdi. 56'da Paixao uzak mesafeden dönerek çok sert vurdu. Kaleci Vukovic yine başarılıydı. 61'de Putsila'nın gelişine sert şutunda top direği sıyırarak auta çıktı. 70'de Yılmaz, Balıkesir ceza alanına girdi. Vuruşunda kaleci Vukovic'i geçen topu çizgi üzerinden Berat çıkararak mutlak golü önledi. 80'de Malle'nin müsait pozisyonda şutunda top auta çıktı, mücadele golsüz sona erdi: 0-0.