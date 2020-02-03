Cim-Bom dört köşe

Sarı-kırmızılılar, ligde zor günler geçiren rakibi önünde 5. dakikada Adem ile öne geçti. 21’de Donk farkı arttırdı. 64’te Feghouli Aslan’ı rahatlattı. 69’da Mesanovic farkı yeniden ikiye indirirken 90+4’te Feghouli maçın skorunu ilan eden golü attı

Süper Lig'de lider Sivasspor'un puan kaybettiği haftada Galatasaray, sahasında Kayserispor'u yendi, hata yapmadı: 4-1. 5. dakikada Galatasaray öne geçti. Feghouli'nin pasıyla sağda topla buluşan Mariano'nun ortasında, Adem Büyük'ün ön direkte dokunduğu meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0. 21. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Ömer Bayram'ın sağ çaprazdan ortasında penaltı noktası üzerinde göğsüyle topu kontrol eden Donk, döndükten sonra havada yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0. 54'te Adem Büyük'ün ortasında savunmanın uzaklaştırdığı top Mariano'da kaldı. Brezilyalının şutunda top diğerin yanından auta çıktı. 64'te Emre Akbaba'nın pasında topla buluşan Ömer, ceza sahası içinde müsait pozisyonda olan Feghouli'ye gönderdi. Bu futbolcu bekletmeden vurdu ve topu filelere yolladı: 3-0.

GOLER DEVAM ETTİ

69'da sol kanatta topla buluşan Pedro Henrique, savunmanın arkasına sarkan Mesanovic'i gördü. Bu futbolcu düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 3-1. 90+4'te Seri'nin pasında topla buluşan Onyekuru, Feghouli'yi gördü. Bu futbolcu skoru belirledi: 4-1.



ESKİ DOSTLAR RAKİP OLDU

HES Kablo Kayserispor'un Galatasaray'dan kadrosuna dahil ettiği Emre Taşdemir ile İsmail Çipe, eski takımği larına karşı forma giydi. Kayseri'nin sarı-kırmızılı ekibi, İsmail Çipe'yi kırmısezon başında, Emre Taşdemir'i de devre arasında kiralık olarak kadrosuna katmıştı Konuk takım müsabakaya İsmarosuna il Çipe, Miguel Lopes, Rienstra, Diego Angelo, Emre Taşdemir, Djedje, Uzodimma, Situm, Campanharo, Henrique ve Mesanovic'ten oluşan 11 ile çıktı.



TRİBÜNLERDEN TAM DESTEK

KARŞILAŞMA öncesi Galatasaraylı taraftarlar, teknik direktör Fatih Terim'i tribünlere çağırarak destek verdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Terim için "İmparator Fatih Terim", "Dik dur eğilme, bu taraftar seninle" şeklinde tezahürat yaptı. Tecrübeli teknik adam, tribünleri dolaşarak taraftarların desteğine alkışla karşılık verdi.



TERİM'DEN 4 DEĞİŞİKLİK

SÜPER Lig'in 20. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk eden Galatasaray'da son maçına göre kadroda 4 değişiklik yapıldı. Aslan'da sakat olan Falaco ve Saracchi ile kart cezalısı Lemina ve Ahmet Çalık'ın yerlerine Marcao, Linnes, Belhanda ve Adem'i görevlendirdi. Tedavisi devam eden Andone de müsabakanın kadrosunda yer almadı.



HENRY ONYEKURU YEDEK KULÜBESİNDE

G.SARAY'IN devre arasında kiraladığı Henry Onyekuru, maçta yedekler arasında yer aldı. Nijeryalı futbolcu, transferi sonrası ülkesine yaptığı ziyarette sıtma hastalığına yakalanmıştı. İki hafta süren tedavisinin ardından Onyekuru uzatmada oyuna dahil oldu.



ADEM BÜYÜK'TEN EN ERKEN GOL GELDİ

GALATASARAY'IN yıldız ismi Adem Büyük, Kayserispor mücadelesinin 5. dakikasında attığı golle sarı-kırmızılı ekibin bu sezonki en erken golünü kaydetti. Bilindiği gibi Adem, Konya önünde sakatlık yaşayan Falca'nun yerine forma şansı yakalamıştı.