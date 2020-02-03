Denizlispor 1-1 Göztepe | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de 20. haftanın kapanış maçı Ege derbisine sahne oldu. Atatürk Stadı'nda oynanan Denizlispor-Göztepe mücadelesi 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Konuk takım Göztepe 9. dakikada Sedar Gürler ile öne geçerken, Horozlar'a 1 puanı getiren golü 86'da Estupinan kaydetti. Denizlispor bu sonuçla puanını 23 yaparken, İzmir temsilcisi ise puanını 30'a yükseltti.

Süper Lig'de 20. hafta heyecanı Denizlispor ile Göztepe arasında oynanan Ege derbisiyle sona erdi. Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. İzmir temsilcisi 9. dakikada Serdar Gürler'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Ev sahibinde 86. dakikada sahneye çıkan Estupinan, takımını yenilgiden kurtardı. GÖZTEPE'NİN SERİSİ SONA ERDİ

Süper Lig'de ikinci yarıya 2 galibiyetle başlayan ve geçtiğimiz hafta yeni evi Gürsel Aksel Stadı'nda Beşiktaş'ı deviren Göztepe'nin serisi Denizlispor'a karşı son buldu. Ligde 2 hafta puan kaybeden sarı-kırmızılılar puanını 30'a yükseltti. Denizlispor ise 2 hafta sonra puanla tanıştı.