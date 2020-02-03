Derbi ateşi

Denizli Atatürk Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak kritik maçı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek Horoz üst sıralar, Göz-Göz Avrupa için savaşacak

Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde Türkiye'nin gözü Denizli ile Göztepe arasında oynanacak olan Ege derbisinde olacak. Denizli Atatürk Stadı'nda bugün saat 20.00'de başlayacak olan zorlu karşılaşmada hakem Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak. Müsabakayı beINSports1 canlı olarak ekranlara getirecek. Karşılaşma her iki Ege ekibi için de büyük önem taşıyor.

GÖZTEPE ÇIKIŞTA

Süper Lig'in ikinci yarısına Galatasaray ve Antalyaspor mağlubiyetleri ile başlayan ve 4 haftadır 3 puana hasret olan ev sahibi Denizlispor, kazanıp bir an önce üst sıralara tırmanmak istiyor. Göztepe ise rakibine göre daha formda bir görüntü sergiliyor. Geçen hafta Gürsel Aksel Stadı'nın açılış maçında Beşiktaş'ı mağlup eden ve iki de iki yapan İzmir ekibi kazanarak Avrupa Ligi şansını artırmayı planlıyor.



İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER VAR

Ege derbisinde bugün karşı karşıya gelecek olan Denizli ve Göztepe'de de önemli eksikler var. Ev sahibi ekip Denizli'de sakatlıkları devam eden kaleci Tolgahan Acar ile Hadi Sacko'nun yanı sıra antrenmanda sakatlanan Tiago Lopes'in Göztepe'ye karşı forma giyemeyeceği öğrenildi. Son iki maçta forma giyemeyen Mustafa Yumlu ise takıma döndü.

WİLCZEK KADRODA

Konuk ekip Göztepe'de ise tedavileri devam eden stoper Reis ile yeni transfer sol kanat Zlatko Tripic, Denizli'de sahadaki yerlerini alamayacak. Buna karşılık Alpaslan'ın tam olarak iyileşmesi savunmada teknik patron İlhan Palut'u rahatlatırken, genç çalıştırıcının ileri uçta Jerome'un yerine yeni transfer Kamil Wilczek'e şans vermesi bekleniyor.



TRİBÜN ŞOVA HAZIR

EGE derbisi öncesi nefesler tutulurken her iki takımın taraftarları da biletlere yoğun ilgi gösterdi. Denizli yönetimi maçın bilet fiyatlarını VIP ve Loca önü 50 TL, B Üst ve D Üst 40 TL, A Alt, ile A Üst ve E Alt ile E Üst 30 TL, maraton 20 TL, kale arkası ve misafir tribün 10 TL'den satışa çıkardı. Denizlispor taraftarları biletlerin büyük bölümünü tüketirken hafta içi oynanmasına rağmen maça Göztepelilerin de ilgisi büyük oldu. Sarıkırmızılılar, 18 bin 750 kişi kapasiteli Denizli Atatürk Stadı'nda kendilerine ayrılan bin kişilik bölümü tamamen dolduracak.