Fener’de isyan var

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, Trabzon maçı sonrası Ali Palabıyık’ı eleştirdi ve “Bazen hakemi de yenmek gerekir” dedi

SÜPER Lig'de Trabzonspor deplasmanından aldığı 2-1'lik yenilgiyle şampiyonluk yolunda yara alan Fenerbahçe'de isyan var. Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy maç sonrası yaptığı açıklamalarla maçın hakemi Ali Palabıyık'ı hedef alarak eleştirilerde bulundu. Özsoy, "İyi değil, çok iyi oynadığımız halde hakeme rağmen kazanamadık. Rakip takımın başkanı 'Bazen hakemi de yenmek gerekir' diye söylemiş. Hakemin rüzgarını arkasına alanlar çok rahat konuşabilirler" dedi.

ÖZSOY: KAZANABİLİRDİK

TRABZON maçı içindeki tartışmalı pozisyonları da değerlendiren Özsoy şöyle konuştu: "Muriç'in golünde faul çalınan pozisyon inanılır değildi. Bununla birlikte ikinci golde auta çıkan topta korner verilmesi ve bu kornerin de bize gol olması. Bariz hatalara rağmen kazanabilirdik."



SON SÖZÜ F.BAHÇE SÖYLEYECEK!

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Ersun Yanal, Trabzonspor maçı sonrası takımına olan inancını, "Birilerinin isteği ile değil F.Bahçe'nin son sözüyle lig bitecektir. Bu mücadeleye herkesin saygı duyması gerekiyor. Ligin en son sözünü biz söyleyeceğiz" sözleriyle vurguladı.



SARI-LACİVERTLİLERE COŞKULU KARŞILAMA

TRABZONSPOR'A 2-1 yenilen Fenerbahçe kafilesi, İstanbul'da sarı-lacivertli taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı. Trabzon'dan kalkan özel uçakla önceki gece saat 01.30 sıralarında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na giden kafileyi yaklaşık 200 taraftar karşıladı. Meşale ve tezahüratlarla takımlarına destek olan ve şampiyonluk tezahüratları söyleyen sarı-lacivertli taraftarlar, teknik direktör Ersun Yanal ve Emre Belözoğlu'na da yoğun ilgi gösterdi. Taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Yanal, kendisi lehine yapılan tezahüratlar sırasında otobüsün içerisinde taraftarları selamladı.