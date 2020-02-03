Fethiye nihayet

İkinci devreye kötü başlayan ve üst üste mağlubiyetlerle zirve yarışında tökezleyen lacivert-beyazlı ekip Mert Özmen’in her iki yarıda attığı gollerle kazanmayı başardı, şampiyonluk yarışında tekrar umutlandı

3. Lig 2. Grup'ta zirve mücadelesi veren Fethiyespor, Elazığ Belediyespor'u 2-0 mağlup etti, 3 maçlık yenilgi serisini sonlandırdı. 4. dakikada ceza alanı dışında Mert Caymaz'ın düşürülmesi sonucu hakem faul kararı verdi. Topun başına geçen Mert Caymaz yerden mükemmel bir vuruşla kaleci Ogün'ü avladı: 1-0. 10'da Oktay'ın yerden pasını Can ceza alanı üzerinden sert vurdu, kaleciyi geçen top üst direkten geri döndü. 15'te Furkan sağdan ceza alanına girdi, kaleci Serkan ile karşı karşıya kaldığı anda çalımı bastı. Ancak Serkan mükemmel bir şekilde dönüp Furkan'ın ayağından topu alarak mutlak golü önledi. 31'de Cemal'in korner atışından gelen top, ceza alanını karıştırdı, sol çaprazda Halil İbrahim Cenik önüne düşen topa sert vurdu, meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı gitti. 43'te Tuncay'ın ortaladığı topa Burak Keskin sert vurdu, Serkan mükemmel bir refleksle gole izin vermedi. 47'de Mert Caymaz'ın pası ile soldan ceza alanına giren Anıl Arıcıoğlu, kaleci Ogün ile karşı karşıya kaldığı anda vurdu, Ogün Anıl'ın ayaklarına yatarak gole izin vermedi. 55'te Aykut orta alandan getirdiği topu, Mert Özmen'e aktardı. Mert ceza sahasındaki dışında vuruşunda top yandan dışarı gitti.

MERT ÖZMEN YİNE SAHNEDE

68. dakikada Anıl ceza alanına girerken Burak tarafından düşürüldü. Serbest vuruşu kullanan Mert Özmen kaleci Ogün'ün solundan topu ağlara gönderdi. 2-0. 80'de Cenk'in ortaladığı topu Arif düzeltip, Mazlum'a gönderdi. Bu futbolcunun vuruşu yandan dışarı gitti. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca Fethiyespor, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

ERDOĞAN CANKUŞ