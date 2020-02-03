Kartal çok mutlu

Rize’yi deplasmanda yenen İstanbul ekibi, öne geçtiği 10 maçı kazandı. Sergen Yalçın, “Kötü gidişatımızı durdurduk” dedi

SÜPER Lig'de oynadığı son 6 maçta 4 yenilgi, 2 galibiyet alan Beşiktaş'ta yüzler yeni teknik direktör Sergen Yalçın ile gülmeye başladı. Deplasmanda Ç.Rizespor'u 2-1 yenen İstanbul ekibi, bu sezon öne geçtiği 10 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlı ekibin yeni teknik adamı Sergen Yalçın, Ç.Rize maçını kazanarak çok önemli bir adım attıklarını söyledi. Yalçın, "Kötü gidiş adına oyuncularla bir hamle yaptık.

HESAP ZAMANI DEĞİL

OYUNU yönlendirdik ve golü bulduk ama şanssız gol yedik. Böyle goller olabilir. Oyunculara teşekkür ediyorum. İyi mücadele gösterdiler" dedi. Kalan haftalar için yorum yapmanın zor olduğuna açıklayan Sergen Yalçın şöyle konuştu: "Şu anda sadece kazanmak istiyoruz. Güvenimizin yerine gelmesi için maç kazanmalıyız. Bir gün hesap yapmak gerekirse o gün yaparız. Oyuncularıma maçtan önce sahaya çıkıp yalnızca işlerini yapmalarını söyledim. Ben hiçbir şeyi saklamam."



YILDIZ BOATENG İDMANA ÇIKTI

BEŞİKTAŞ'IN İtalya'nın Fiorentina'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Kevin Prince Boateng, dün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Deplasmandaki Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından bu sabah basına açık şekilde yenileme idmanı yapan Beşiktaş'ta gözler yeni transfer Boateng'in üzerindeydi. Beşiktaş'ın transferin son gününde Fiorentina'dan kadrosuna kattığı forvet, antrenman öncesinde takım arkadaşlarıyla uzunca sohbet etti ve sonra basın mensuplarına poz verdi.