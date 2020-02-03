Manisa FK yedi bitirdi

Lider Samsun’un Tarsus İY’i yendiği hafta Serdar (3), Dilaver (2), Sertaç ve Sinan’ın golleriyle farklı kazandı

2. Lig Beyaz Grup'ta lider Samsunspor'la şampiyonluk yarışı veren Manisa Futbol Kulübü, evinde dibe demir atan Şanlıurfaspor'u 7-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. 2. dakikada Mehmet Yılmaz'ın şutu defanstan döndü. Pozisyonun devamında Serdar'ın şutunda kaleci Alperen gole izin vermedi. 6'da Sertaç'ın arapasında Serdar kaleciyle karşı karşıya kalır kalmaz düzgün vurdu: 1-0. 21'de Dilaver'in ceza sahası dışından gol denemesinde top az farkla auta çıktı. 32'de Mehmet Yılmaz sağ kanattan rakip ceza sahasına indi, pasında Serdar sol ayağıyla topu ağlara gönderdi: 2-0. 36'da Serdar, kendisinin ve takımının üçüncü golünü Şanlıurfa ağlarına bıraktı: 3-0. 45'te Şanlıurfa ceza sahası dışında topla buluşan Sertaç'ın mükemmel vuruşu 90'a gitti: 4-0

GOL YAĞMURU DEVAM ETTİ

İlk devre 4-0 sona ererken, 57. dakikada Dilaver'in arapasına hareketlenen Onur rakip ceza sahasında düşürüldü, maçın hakemi bu pozisyonda penaltı kararı verdi. 58'de penaltı atışında topun başına Dilaver geçti. Dilaver'in kullandığı atışta fark 5'e çıktı: 5-0. 61'de sağ kanattan yapılan ortaya gelişine vuran Dilaver meşin yuvarlığı filelere yolladı: 6-0. 85'te Onur rakip ceza sahasına girerken düşürüldü, maçın hakemi bu pozisyonda beyaz noktayı bir kez daha gösterdi. 86'da penaltı atışında topun başına geçen Sinan Kurumuş maçın skorunu belirledi: 7-0.



CİHAT ARSLAN İMZA ATIYOR

Manisa FK'da yeni teknik direktör bugün belli oluyor. Sait Karafırtınalar, Mesut Bakkal ve Engin İpekoğlu isimlerini masaya yatıran siyah-beyazlı yönetim, sürpriz bir isimle el sıkıştı. Manisa FK'nın, yeni teknik direktörü Cihat Arslan olacak. Süper Lig ekibi Kasımpaşa'nın da teklif yaptığı Arslan'ın, bugün imza atması bekleniyor. Bir dönem Karşıyaka, Balıkesirspor ve Akhisarspor'da da çalışan 50 yaşındaki teknik adam son olarak Celik Zenica'da çalıştı.



DİLAVER GÜÇLÜ GOLLERLE DÖNDÜ

Manisa FK'da sakatlığı nedeniyle haftalardır forma giyemeyen Dilaver Güçlü, Şanlıurfaspor karşısında gollerle döndü. İlk 11'de maça başlayan Dilaver, iki gol kaydetti. Nizamettin Çalışkan cezalı olduğu için kadroda yoktu. Mehmet Çınar ve Zahit Fındık yedek soyundu, Mehmet Yılmaz ve Onur Kolay formayı kaptı. Orhan Aktaş kadroya alınmazken, Oğuz Kocabal yedek soyundu.

CÜNEYT HASÇELİK