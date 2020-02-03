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Pınar Karşıyaka'ya Avrupa gururu

Pınar Karşıyaka'ya Avrupa gururu

03.02.2020, 14:24

Basketbolda bu sezon 3 yıl sonra yuvaya dönen antrenör yönetiminde ligde ve Avrupa'da fırtına gibi esen Pınar Karşıyaka, Eurobasket'in yaptığı güç sıralamasında 10. sıraya yükseldi.

ING Basketbol Süper Ligi'nde 18 maçta 15 galibiyetle lider Anadolu Efes'in tek galibiyet gerisinde 2'nci sırada yer alan, FIBA Europe Cup'ta ise üst üste 10, toplam 13 maçta 12 galibiyet alıp grup lideri olarak adını çeyrek finale yazdıran Karşıyaka, Eurobasket'in 31 Ocak'ta yayınladığı 100 takımlı sıralamada 10. sırada kendisine yer buldu. Anadolu Efes'in lider, İspanyol devleri Barcelona'nın ikinci, Real Madrid'in üçüncü olduğu listede Kaf-Kaf, Fenerbahçe, Galatasaray, Kızılyıldız, Bayern Münih, Valencia gibi güçlü kulüpleri solladı. Pınar Karşıyaka, FIBA'nın Europe Cup için yayınladığı güç sıralamasında da sezon başından bu yana kupayı kazanmaya en büyük aday olarak görülüyor.

DHA

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