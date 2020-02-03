Trabzonspor’da golcü Sörloth durdurulamıyor

Fenerbahçe'yi sahasında 2-1 yenen Trabzonspor'da, Alexander Sörloth attığı gollerle takımına zirve yarışında büyük katkı sağladı.

Fenerbahçe'yi sahasında 2-1 yenen Trabzonspor'da, Alexander Sörloth attığı gollerle takımına zirve yarışında büyük katkı sağladı. Sezon başında İngiltere'nin Crystal Palace Kulübünden satın alma opsiyonuyla iki yıllığına 750 bin Euro'ya kiralanan 24 yaşındaki Norveçli futbolcu, bir maçı eksik bulunan bordo-mavili takımın 19 maçının tamamında forma giyerek bin 691 dakika görev yaptı. Sörloth, takımının en fazla süre alan oyuncusu olurken çıktığı karşılaşmaların 13'ünde rakip fileleri havalandırmayı başardı. Kaydettiği 16 golle takımının en skoreri olan Alexander Sörloth, ligde gol krallığı yarışında ilk sırada yer almayı başardı.

ŞAMPİYONLUK İSTİYORUZ

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Cimşir, Fenerbahçe'yi yendikleri için çok mutlu olduklarını söyledi. Cimşir, "Bizim, benim ve camianın bir hayali var. Bizim hayalimiz hak edilmiş kupaları mavi gökyüzüne kaldırmak. İnşallah 15 basamağımız kaldı. İnşallah hayal ettiğimiz yerde ligi bitiririz. Önemli olan böyle maçları kazanmaktı. Bu karşılaşmayı kazanmamız gerekiyordu onu da başardığımız için son derece mutluyuz" şeklinde konuştu.