Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural: Asla umutsuz değilim

TFF 1'inci Lig'de Akhisarspor'un başında çıktığı ilk maçta Altınordu deplasmanından 2-0 yenik ayrılan teknik direktör Yılmaz Vural, takımı layık olduğu yere taşıyacaklarını söyledi.

TFF 1'inci Lig'de Akhisarspor'un başında çıktığı ilk maçta Altınordu deplasmanından 2-0 yenik ayrılan teknik direktör Yılmaz Vural, takımı layık olduğu yere taşıyacaklarını söyledi. Altınordu karşılaşması öncesi sadece 3 gün oyuncularla birlikte olduğunu anlatan deneyimli teknik adam, "Elbette çok kısa sürede takımımın istediğim gibi olması hayalcilik olurdu. Kısa süreye rağmen iyi reaksiyon gösterdik. Altınordu karşılaşmasında bireysel hatalar yaptık. Oyuncularım maçtan sonra inanılmaz üzgündü, duyguları birlikte yaşadık. Bu bizim için çok önemliydi. Asla umutsuz değilim" dedi.

Tüm mesaisini takımın başarısı için harcayacağını dile getiren Yılmaz Vural, "Ben Akhisarspor'u çok sevdim. Futbolcu grubunun bir kısmını zaten iyi tanıyorum. Takımın birçoğunun 30 yaş ve üzeri futbolculardan oluşması kimseyi düşündürmesin. Benim futbolcularımın ruhu genç, ilk günkü gibi başarıya herkes aç. Önümüzde koskoca 14 hafta var. Aradaki puan farkları da çok çok az. Hepimiz çok çabalayacağız, inanacağız. Pazartesi günü evimizde oynayacağımız Menemenspor maçıyla yeni sayfa açacağız. Taraftarımıza da çok teşekkür ederim. Bornova Stadı'nda bizi inanılmaz desteklediler. Evimizdeki maçlarda da tribünlerin dolu olacağından şüphem yok" diye konuştu.

DHA