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Aydın Büyükşehir derbide Söke’yi geçti

Aydın Büyükşehir derbide Söke’yi geçti
Giriş Tarihi: 4.2.2020
TVF Kadınlar Voleybol 2. Lig 3. Grup'ta oynanan Aydın derbisinde Aydın BŞB, deplasmanda Söke Voleybol'u 3-2 yendi. Büyük çekişmeye sahne olan maçın ilk setini Aydın'ın Sultanları, 26-24 alıp 1-0 öne geçti. İkinci sette toparlanan Söke, seti 25-20 kazanıp skoru 1-1'e getirdi. Üçüncü sette etkili bir oyun ortaya koyan Aydın BŞB, seti 25-19 galip tamamladı, tekrar öne geçti: 2-1. Dördüncü sette rakibinin maçı kazanmasına izin vermeyen Söke Voleybol, seti 25-22 alıp maçı tie-break setine taşıdı. Final setinde rakibinden daha az hata yapan Aydın BŞB, seti 15-10, maçı 3-2 kazandı, 3. galibiyetini aldı ve büyük sevinç yaşadı.

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