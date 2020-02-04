Bal-Kes paraşütsüz

TFF 1. Lig’de 9. haftada Adanaspor’u yenip haftayı 16 puanla 4 .sırada kapatan Balıkesirspor, sonraki 11 karşılaşmada 9 puan toplayabildi ve 12. sıraya geriledi

TFF 1. Lig'de evinde Altay'la golsüz berabere kalan Ekol Hastanesi Balıkesirspor, galibiyet hasretini 4 maça çıkatırken düşüş devam etti. 9. haftada Adanaspor'u 3-0 yenip haftayı 16 puanla 4. sırada kapatan Bal-Kes'in, lider Ümraniye'yle arasında sadece 1 puan fark vardı.



'ALINAN BİR PUAN DA DEĞERLİ'

O maçtan sonra çıktığı 11 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alabilen kırmızı-beyazlılar, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. 11 haftada 9 puan toplayabilen ve 12. sıraya kadar gerileyen Balıkesirspor'un, küme düşme potasındaki Osmanlıspor'la fark 8'e düştü. Ekol Hastanesi Balıkesirspor Teknik Direktörü Ramazan Kurşunlu, rakibin güçlü bir ekip olduğunu belirtti, "Devre arasında giden oyuncuların yerini doldurmak, takımı bu hale getirmek çok kolay işler değil. A.Demir maçındaki ağır yenilginin ardından bir moral bozukluğu oluştu. Daha sonra toparlandık ve Erzurum'da iyi bir oyun oynadığımız halde puan alamadık. 3 puan olsaydı tabii ki çok güzel olurdu ama alınan bu puan da çok değerli. Önümüze bakmamız lazım, Oyuncularımızın kendilerine güvenlerini sağladıklarını düşünüyorum. İyi bir futbol da oynadığımızı düşünüyorum. Galibiyetler alacağız bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.