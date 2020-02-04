Burak fırtınası

Sezonun ilk yarısında yaşadığı sakatlıkların yanı sıra gol yollarında fazla etkili olamayan Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz 3 resmi maçta fileleri havalandırmayı başararak formuyla dikkat çekiyor. Burak ayrıca siyah-beyazlı formayla en golcü sezonuna ulaşmaya çok yaklaştı. Beşiktaş'ta yaşayabildi. Siyah-beyazlı takımdan uzun süre ayrı kalan ve 2018-2019'un devre arasında tekrar Beşiktaş'a dönen Burak, yarım sezonda 11 defa fileleri havalandırdı. Bu sezon 8 gol kaydeden Burak, kalan 14 maçta atacağı gollerle Beşiktaş'taki en golcü sezonuna ulaşmanın hesaplarını yapıyor. Bu arada Boateng'in kısa sürede takıma uyum sağlamasını bekleyen Sergen Yalçın ise, Ganalı forvetin sağlayacağı fayda ile hücum gücünü artırmayı hedefliyor.