  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Burak fırtınası

Burak fırtınası

Burak fırtınası
Giriş Tarihi: 4.2.2020
Sezonun ilk yarısında yaşadığı sakatlıkların yanı sıra gol yollarında fazla etkili olamayan Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz 3 resmi maçta fileleri havalandırmayı başararak formuyla dikkat çekiyor. Burak ayrıca siyah-beyazlı formayla en golcü sezonuna ulaşmaya çok yaklaştı. Beşiktaş'ta yaşayabildi. Siyah-beyazlı takımdan uzun süre ayrı kalan ve 2018-2019'un devre arasında tekrar Beşiktaş'a dönen Burak, yarım sezonda 11 defa fileleri havalandırdı. Bu sezon 8 gol kaydeden Burak, kalan 14 maçta atacağı gollerle Beşiktaş'taki en golcü sezonuna ulaşmanın hesaplarını yapıyor. Bu arada Boateng'in kısa sürede takıma uyum sağlamasını bekleyen Sergen Yalçın ise, Ganalı forvetin sağlayacağı fayda ile hücum gücünü artırmayı hedefliyor.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Burak fırtınası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN