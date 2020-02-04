F.Bahçe’nin kozu fikstür

Kanarya, Süper Lig’de kalan 14 haftanın 10’unda İstanbul’da maçlara çıkacak

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren F.Bahçe, kalan süreçte fikstür avantajıyla bir adım öne çıkıyor. Son 4 haftada 3 deplasmana çıkan sarı-lacivertliler kalan 14 maçlık bölümün 10'unda İstanbul dışına çıkmayacak. Bu ay içinde Ankaragücü ve Antalya'ya konuk olacak Kanarya, Mart ayından sezon sonuna kadar Konyaspor ve Gençlerbirliği olmak üzere iki deplasmana gidecek.



HASAN ALİ SEVİNCİ

İstanbul'daki 10 maçın ikisinde Kasımpaşa ve Beşiktaş'ın konuğu olacak Ersun Yanal'ın öğrencileri, 8 müsabakada ise ev sahibi olmanın avantajı ile sahaya çıkacak. Bu arada F.Bahçe'ye sol bek konusunda müjdeli haber geldi. Son olarak Trabzon ile oynanan maçta Dirar'ın yaptığı hatalar nedeniyle sıkıntılar yaşayan teknik heyet Hasan Ali'den gelen haberler sebebiyle mutlu oldu. Oyuncunun Alanya sınavında 11'de sahaya çıkması beklenirken böylelikle Dirar kendi bölgesine dönebilecek.