Hesaplar karışık

Transfer dönemi de bittiğine göre büyük resme bakabiliriz artık. Demir Grup Sivasspor’dan başlayıp zirveden aşağı doğru ilk 7’nin vaziyetine kısa kısa değinelim o halde. Sorunların olduğu kesin fakat hepsinin ipi göğüsleme şansı var

Ocak ayı "Reçete" ayıdır. Vaziyete bakılıp, görüşmelere takılıp geçer gider. Sonra bir bakmışsın kimi ışıldıyor, kimi ise sağa sola zor kımıldıyor. Barış Abi'nin dediği gibi... "Sen tedbirini al önünü kış tut bırak yine de yaz gelsin/ Çoğu zaman hesap çarşıya uymaz sonra dizini döversin." Gerçek şu ki 2. yarı asıl şimdi başladı. Transfer dönemi de bittiğine göre büyük resme bakabiliriz. Zirveden aşağı doğru ilk 7'nin vaziyetine kısa kısa değinelim o halde. D.Grup Sivas: 11 maçlık yenilmezlik serisinin böyle son bulmasını kimse beklemiyordu herhalde. Aslında ilk yarının ilk 3 haftası ile ikinci yarının ilk 3 haftası arasında pek bir değişiklik yok. Yine 4 puan. Fakat konsantrasyon kaybı yaşadıkları bir gerçek. Üstelik önündeki 5 haftanın 4'ünü ilk 6'dakilerle (Başakşehir, Trabzon, Alanya, G.Saray) ile oynayacak. Bu süreç geleceğini tayin eder. Başakşehir: Kadro kaliteleri ile birçok takımın önündeler. Bu konuda en ciddi rakipleri Trabzon. F.Bahçe yenilgisi onları hayli sarsmış. G.Birliği maçını kazandılar fakat çok pozisyon verdiler. Şampiyonluk hesabı yapan bir takım bu kadar pozisyon vermez. İrfan Can'ın eksikliği fazlasıyla hissedildi. Fakat Visca ve Crivelli sorumluluk alarak sonucu tayin ettiler. Trabzonspor: G.Saray gibi F.Bahçe maçlarına gergin çıktıkları muhakkak. Nitekim daha ilk dakikada yedikleri golün açıklaması bu olabilir. Fakat bu sene bariz bir Sörloth gerçeği var. Tabii ki maçı sadece Sörloth almadı. Uğurcan ve Novak'ın da öne çıktığı tam bir takım oyunu ortaya koydular. Şampiyonluğun en büyük adaylarından. Ve bir maçları da eksik. Alanyaspor: 5'te 5 yaptılar. Hücumda çok etkililer. Ancak onların da Sivas gibi zorlu bir fikstürleri var. Bu süreci az hasarlı atlatırlarsa ilk 4 içinde sağlam bir yer edinirler. F.Bahçe: 4 maçlık seri bitti. Sol bek sorununu çözemediler. Kruse ve Vedat takımı sürükleyen isimler. Fakat onların da düşeceği anlar olacak. Kart problemini de es geçmeyelim. Şu ana dek 6 kırmızı gördüler. G.Saray: Onyekuru, Saracchi ve Sekidika'nın takıma katkı koyacağı kesin. Ama G.Saray'ın asıl transferi Emre Akbaba. Emre, Onyekuru, Falcao üçlüsünün uzun vadede önemli rol oynaması muhtemel. G.Birliği önünde Ömer, Donk ve Feghouli yıldızlaştı. G.Saray sessiz ve derinden geliyor. Ve Beşiktaş: Sergen Yalçın'ın yeni bir hava getirdiği ortada. Gerçekçi konuştu. Öyle bol keseden atıp tutmadı. Hesap yapacakları günlerin de geleceğini söyledi. En büyük sorunları kalede. Zor bir dönemeçteler. Yukarıdakilere göre tek kapalı kutu takım onlar. Eğer ki seri galibiyetler alırlarsa üst taraf fena karışır. İyi haftalar.

Halil Fincan