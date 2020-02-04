Kupa mesaisi

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı saat 20.30’daki Trabzon-B.B.Erzurum maçıyla start alıyor. Trabzonspor'un hücum hattında Sörloth ve Nwakaeme ikilisinin şans bulması bekleniyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı bugün oynanacak Trabzonspor-B.B.Erzurum maçıyla başlayacak. Bordo-mavililer bu maçı kazanarak 13 Şubat'taki rövanş öncesi avantaj yakalamak istiyor. Şenol Güneş Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda 20.30'da başlayacak maçta Abdulkadir Bitigen düdük çalacak ve A Spor yayınlayacak. Bu arada Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Trabzon-F. Bahçe maçı sonrası sosyal medya üzerinden Obi Mikel'e ırkçı saldırıda bulunulduğu bildirildi. Obi Mikel'in Instagram hesabına açık ve özel mesaj yoluyla ırkçı içerikler gönderen kişiler hakkında Trabzonspor Kulübü ve futbolcunun ayrı yarı suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.