Manisa judoda fırtına gibi esti

Kilis’te yapılan Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası’nda 10 sporcuyla mücadele eden Manisa, 2 birincilik, 3 ikincilik ve 5 üçüncülük elde etti, zirve yaptı

Türkiye Judo Federasyonu'nun düzenlediği Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası, 62 ilden 877 sporcunun katılımıyla Kilis'te yapıldı. Şampiyonada Manisa rüzgarı esti. 10 sporcuyla Kilis'e giden Manisa, 2 altın, 3 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 10 madalya kazanmayı başardı. Şampiyona sonunda 70 kiloda Şeyda Nur Çiçek birinci, +70 kiloda Duygu Dirgen birinci, 63 kiloda Sümeyye Kaya ikinci, 57 kiloda Şilan Bitgin ikinci, 40 kiloda Nehir Ekşi ikinci, +70 kiloda Öznur Efe üçüncü, 57 kiloda Tuğba Yılmaz üçüncü, 40 kiloda Zilan Ertem üçüncü, 40 kiloda Gülşen Tanrıkulu üçüncü ve 44 kiloda Ceren Yılmaz üçüncü oldu.



ÖZTÜRK: GURURLUYUZ

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, sporcuları tebrik etti. Şampiyona sonunda Milli Takımın 3'te 1'ini Manisalı sporcuların oluşturduğunun altını çizen Öztürk, "Her alanda olduğu gibi judoda da başarılarımıza yenisini ekledik. Judoda her dönem milli sporcular yetiştiriyoruz. Çok yetenekli sporcularımız var. Sağlam bir altyapı kurduk. Sporcularımızın uluslararası müsabakalarda da ay-yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum" dedi.



■ CÜNEYT HASÇELİK