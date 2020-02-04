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4 maçta çöktü

Menemenspor 4 maçta çöktü

04.02.2020, 12:53

1. Lig'de son 4 maçta Altınordu, Giresunspor, Hatayspor ve Fatih Karagümrük'e gol dahi atamadan yenilen Ekol Göz 16. haftada bulunduğu 2'nci sıradan 20. hafta sonunda 10'unculuğa geriledi.

İlk yarıda 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalayıp Süper Lig potasına giren sarı-lacivertliler ardından büyük düşüş yaşadı. Art arda alınan mağlubiyetler camianın moralini bozarken, teknik direktör Cenk Laleci mutlaka toparlanacaklarını dile getirdi. Pazartesi günü deplasmanda oynayacakları Akhisarspor maçına milat gözüyle baktıklarını vurgulayan genç teknik adam, "Maalesef beklemediğimiz bir süreç yaşadık. Ancak asla vazgeçmemeliyiz. Ayağa kalkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

DHA

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