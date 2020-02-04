Ne Göztepe ne Denizli

Rakibi önünde kontrollü oynayan Göz-Göz, zorlu maçta Serdar Gürler ile öne geçerken ev sahibi Denizli bitime 4 dakika kala Estupinan’ın golüyle puanı zor kurtardı. Denizlispor galibiyet hasretini 7 maça çıkartıp taraftarını üzmeye devam ederken, son 3 maçtan 7 puan çıkartan Göztepe büyük umutlarla gittiği Denizli'de teselli buldu

Süper Lig'de oynanan Ege derbisinde gözünü Avrupa Kupalarına diken Göztepe ile Denizlispor 1-1 berabere kaldı. 9. dakikada Denizlispor savunmasında Youssef topu uzaklaştırmakta gecikince Soner'e çarpan top Serdar Gürler'in önünde kaldı. Ceza sahasının dışından çok sert vuran Serdar Gürler topu ağlara gönderdi: 0-1. 18'de sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topu ceza alanına ortalayan Zeki Yavru'nun hava topuna yükselen Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunda kaleci Beto topu kontrol etmeyi başardı. 23'te sağ kanattan gelişen atakta kaleci Stachowiak, Jerome'un çaprazdan yaptığı vuruşta gole izin vermedi. Kaleciden seken topu Serdar tamamlamak isterken Stachowiak bir kez daha tehlikeyi uzaklaştırdı.



SON SÖZÜ ESTUPİNAN SÖYLEDİ

60'ta Barrow sağ kanatta Aissati ile duvar pası yaptı ve son çizgiye indi. İçeri çevirdiği top kaleye paralel giderken kimse dokunamadı. 65'te Murawski'nin yaptığı ortaya Ben Youssef yakın mesafeden kafayı vurdu ancak Beto gole izin vermedi. 82'de Halil ceza sahası içinde yerden çıkardı, Jerome'un uygun pozisyonda vuruşunda top savunmadan kornere çıktı. 86'da Murawski'nin pasını Barrow çok şık indirdi ve Rodallega bir anda karşı karşıya kaldı. Kolombiyalı golcünün vuruşunda Beto gole izin vermedi ancak seken topu Estupinan tamamladı. Yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı, ancak VAR'a giden hakem golü verdi: 1-1. Maç 1-1 bitti.



RECEP 4,5 AY SONRA İLK 11'DE

Ligde en son Konyaspor'a karşı 4. hafta forma giyen ve 73. dakikada yerini Olcay'a bırakan Recep Niyaz, 4,5 ay (15 maç) sonra ilk 11'de forma şansı buldu. Tecrübeli isim forvet arkasında görev aldı. Recep, geçen haftaki Antalyaspor maçında Aissati'nin yerine son 12 dakika oyuna girmişti.



RODALLEGA KORKUTTU

Denizlispor'un Kolombiyalı golcüsü Hugo Rodallega maçtan önce ısınma hareketleri sırasında sakatlandı. Yıldız futbolcu kendisini iyi hissetmediğini belirterek teknik heyete uyarıda bulundu. Bunun üzerine doktorlar tarafından kontrolden geçirilen Rodallega'nın durumunun iyi olduğu belirtilince Rodigol lakaplı oyuncu maça ilk 11'de başladı.



KAZANAN ÇIKMADI

Göztepe'nin son haftaların formda yıldızı Serdar Gürler Denizli'de attığı golle takımını ateşlerken, golü galibiyete yetmedi. Bu sezon 18 maçta görev alan Serdar 4 gol 4 asistle oynarken takımının 24 golünün 8'ine katkıda bulundu. Önce Antalyaspor'u, ardından Beşiktaş'ı yenerek Avrupa kupaları için ümitlenen Göztepe, Denizli deplasmanında Estupinan'ın golüyle galibiyeti kaçırdı. Galibiyet hasretini 7 maça çıkartan Denizlispor bir puana razı olurken taraftarlarını yine üzdü. Denizlispor'da taraftarlar maçtan sonra teknik direktör Mehmet Özdilek'e tepki gösterirken tecrübeli teknik adam, sabır istedi. Özdilek, "Bu takım gelecekte çok büyük işler başaracak. Sadece destek istiyoruz" dedi.



BORGES'İN YERİNE ALPASLAN ÖZTÜRK

Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut, 2-1 kazandıkları son Beşiktaş maçı kadrosuna göre sadece tek değişiklik yaptı. Sarı-kırmızılılarda sakat olan Wallace Reis'in dışında eksik bulunmuyordu. Palut, Beşiktaş maçında ilk 11'de oynattığı Celso Borges'in yerine sakatlıktan yeni çıkan Alpaslan Öztürk'ü oynattı. Andre Poko ise Borges, Leo Schwechlen, Mossoro, yeni transfer Tripic ile birlikte yedek soyundu. Göztepe'nin yeni transferi Kamil Wilczek ise sonradan oyuna dahil oldu.





ÖZDİLEK'TEN 5 DEĞİŞİKLİK

Denizlispor'da teknik direktör Mehmet Özdilek 3-0 yenildikleri Antalyaspor maçının kadrosuna göre tam 5 değişiklik yaptı. Yeşil-siyahlılarda sakat olan Hadi Sacko, Tiago Lopes ve kaleci Tolgahan Acar kadroya alınmazken sakatlıktan çıkan Mustafa Yumlu ilk 11'de görev alırken, Zakarya Bergdich yedek başladı. Özdilek Antalyaspor maçında ilk 11'de görev verdiği Tiago Lopes, Oğuz Yılmaz, Aissati, Olcay ve Sackey'in yerlerine Mustafa Yumlu, Ben Youssef, Özgür Çek, Sedat Şahintürk ve Recep Niyaz'ı oynattı. Maça sakatlıktan çıkan Onazi ile başlayan Özdilek, yıl oyuncunun 7. dakikada sakatlanmasıyla yerine Aissati'yi aldı.



DENİZLİ'DE YILDIZLAR KESİK YEDİ

Antalyaspor yenilgisiyle taraftarlarını üzen Denizlispor'da teknik direktör Mehmet Özdilek, Oğuz Yılmaz, Bergdich, Mbamba, Aissati, Olcay Şahan, Sackey ve Estupinan gibi yıldızları yanında oturtarak gözdağı verdi. Yeşil-siyahlılarda Aissati, Zeki Yavru, Murawski ve Oğuz maça kart cezası sınırında çıktı.



■ SEBAHATTİN ALP