Turgutlu bayramı

3. Lig 2. Grup’ta lider Kocaeli’yi yenip zirve yarışına ortak olan Kasaba’da, sergilenen futbol gelecek adına ümit verdi.

3. Lig 2. Grup temsilcisi Turgutluspor, 10'da 10 yaparak grup lideri olan Kocaelispor'u sahadan silerek 3 puanı hanesine yazdırdı ve rakibiyle arasındaki puan farkını 11'e indirdi. Zirve yarışına ortak olan Kasaba'da, maç sonrası bayram yaşandı. Teknik direktör Cüneyt Biçer, "Türk futbolunun önemli bir markasını yenmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sadece bir maç olarak değil şehrin prestij kazanması adına da önemli bir zafer kazandık. Oyuncularımız ellerinden gelenin en iyisi yaptılar ve sahada savaştılar. İyi başlayamamıştık. Doğru işler yaptık ve değişimin meyvelerini aldık. Play-Off hedefine mutlaka ulaşacağız. Profesyonel şube sorumlusu Fahrettin Solmaz ise, "Biz aslanlar gibi mücadele ettik. Oyuncularımızı ve teknik heyetimizi kutluyorum" şeklinde konuştu. ■ İLKER UYAR