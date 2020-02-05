Teknik direktör Sergen Yalçın’ın, Benfica’dan Varela’yı istediği belirtildi
Beşiktaş yönetiminin geçen sezon başında Liverpool'dan kiraladığı kaleci Loris Karius'un satın alma opsiyonunu kullanmayacağı öğrenildi. Yediği hatalı gollerin ardından eleştiri oklarının hedefi olan Alman file bekçisinin yerine bonservisi Benfica'da olan bu sezon Ajax'ta kiralık oynayan Bruno Varela'yı düşündüğü öğrenildi. 25 yaşındaki file bekçisi, Ajax'ta bu sezon 3 maçta süre aldı ve kalesinde 2 gol gördü.
ADEM LJAJİC KORKUTTU
Bu arada Cumartesi günü Gaziantep FK'yı Vodafone Park'ta ağırlayacak Beşiktaş'ta sprint çalışmaları sırasında Adem Ljajic kısa süreli baş dönmesi yaşadı. Bir süre dinlenen siyah-beyazlı oyuncuyla sağlık ekibi ve teknik direktör Sergen Yalçın ilgilendi. Antalya kampında sakatlanan Lens, uzun bir aranın ardından takımla çalışırken, tedavisi devam eden Dorukhan antrenmana katılmadı.
ADEM LJAJİC KORKUTTU
Bu arada Cumartesi günü Gaziantep FK'yı Vodafone Park'ta ağırlayacak Beşiktaş'ta sprint çalışmaları sırasında Adem Ljajic kısa süreli baş dönmesi yaşadı. Bir süre dinlenen siyah-beyazlı oyuncuyla sağlık ekibi ve teknik direktör Sergen Yalçın ilgilendi. Antalya kampında sakatlanan Lens, uzun bir aranın ardından takımla çalışırken, tedavisi devam eden Dorukhan antrenmana katılmadı.
Beşiktaş’ta Karius yolcu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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